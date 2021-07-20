Дорожники Ленобласти ищут вандалов, избивших оператора «треноги»

Медики диагностировали у него множества гематом лица и сотрясение мозга. Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

Медики диагностировали у него множества гематом лица и сотрясение мозга. Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

Трое неизвестных решили отомстить камере контроля скорости в Токсово. До нее добраться не успели, но серьезно повредили машину, а оператора отправили в больницу с сотрясением мозга.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Из остановившейся иномарки вышли трое крепких мужчин, которые молча накинулись на сидевшего рядом с машиной контроля возрастного оператора. Двое держали руки, один бил, метя в голову. Об этом сообщает Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

Оператору удалось забаррикадироваться в машине, однако неизвестные стали ломать ее, пытаясь залезть в салон. В этот момент из иномарки вышла женщина и, вместо того чтобы прекратить насилие, стала подбадривать своих друзей. Через некоторое время они выдохлись и уехали. Оператор смог вызвать скорою и отключился. Медики диагностировали у него множества гематом лица и сотрясение мозга.

Дорожники уже обратились в полицию, ведется расследование. Правоохранителям передана запись с видеорегистратора, где виден номер неадекватных драчунов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге драка мигрантов закончилось ножевым.