Все, что известно о таинственной подземной тюрьме под Петербургом

Уже второй день Петербург и Ленинградская область обсуждает зловещую подземную тюрьму с крематорием, которую нашли в 40 километрах от Северной столицы. Gazeta.SPb собрала все, что известно о таинственном строении.

Новости о том, что в Ленобласти обнаружили заброшенный дом, а под ним огромный бункер, поразили россиян накануне, 19 июля.

Здание нашли во Всеволожском районе Ленинградской области. Как сообщал 47news, там расположено заброшенное дачное строение. Под ним оказался скрыт бетонный бункер. То, что увидели внутри, поразило правоохранителей. Бетонная плита, которая опускалась и поднималась с помощью механизма, двухъярусные кровати, встроенные унитазы, рукомойники, место для охраны, клетки, потайной лаз и печь, куда может поместиться человек. Место оказалось поистине зловещим.

Как все было устроено? Вход в подземный бункер тщательно замаскировали под обычные гаражные ворота. Бетонная плита лежала за ними. Для человека, который бы зашел внутрь, все выглядело бы как обычное помещение с полом.

Рядом с этим строением находится здание в виде бани. В нем оказался потайной лаз. Он вел в колодец. Его глубина составляет несколько бетонных колец. Печь находилась именно на его дне.

На странный дом следователи наткнулись неслучайно. После того, как в 2018-м году наемные убийцы ликвидировали Бадри Шенгелия уголовный розыск начал искать пути отхода исполнителей. Ставилась задача обнаружить конкретный автомобиль. Его отслеживали по камерам видеонаблюдения. Расследование привело правоохранителей в коттеджный поселок «Новый Петербург».

Владельца нашли по кадастровым выпискам. Он признал себя номиналом, знать он ничего не хотел. Все это происходило в 2018-м году и тогда ничего подозрительного не нашло.

Через какое-то время полиция получила странную информацию о подозрительной тюрьме. Во время проверки внимание привлек гараж под резким углом.

Есть информация о том, что первым хозяином участка с сооружениями был сотрудник УФСИН, который ушел в отставку в 2004 году. Позже землей завладел петербуржец, который сменил фамилию на Эскобар.

Что будут делать с этой находкой, пока неясно, ведь строительство тюрьмы преступлением не считается. Известно, что материалы проверки приобщили в делу об убийстве Бадри Шенгелия.

Тюрьму уже начали закапывать спецтехникой.

Социальные сети заполнились мрачными шутками о жуткой находке. Вспомнили и про городские убийства с расчленением тел. Нашлись те, кто предположил: «пока крематорий работал, никакой расчлененки не было». Кто-то решил, что построили крематорий для того, чтобы городские маньяки привозили расчлененные трупы к ним, а не выбрасывали их в Неву.

«Питер, ну вы в очередной раз подняли ставки. Подземная тюрьма с крематорием — это вам не расчлененка», — отметила пользовательница Twitter.

«Подземная тюрьма. Действительно, что тут криминального…», — написал другой.