Двое погибших детей малыш в больнице: последнее о резонансном ДТП в Москве

Вся Россия уже несколько дней обсуждает резонансное ДТП в Москве, где женщина сбила трех маленьких детей. Двое из них погибли. Мать малышей убита горем, а автоледи уже арестована. Во время суда она не смогла сдержать слез.

Трагедия произошла 16 июля. За рулем Mazda находилась Валерия Башкирова. На пешеходном переходе она налетела на трех маленьких детей. Малышам – от пяти лет до девяти месяцев.

Самый серьезный удар пришелся на старших детей, самый младший в тот момент находился в коляске.

Двое детей умерли в больнице. Девятимесячную малышку продолжают спасать врачи.

Дальше события развивались Быстро. Башкирову задержали, уже на следующий день после ДТП Никулинский суд отправил ее под домашний арест.

Позже Тверской суд Москвы, в понедельник, принял решение ужесточить меру пресечения. Суд отправил женщину в СИЗО на два месяца, до 16 сентября.

Изначально ее обвиняли в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. После того, как в больнице умер второй ребенок, статью переквалифицировали.

Обвиняемая расплакалась во время заседания. Известно, что автомобилистка получила водительские права только в прошлом году.

По предварительным данным, сообщал ранее пресс-секретарь Мосгорсуда, девушка могла быть пьяна.

Ей может грозить до 15 лет лишения свободы. Обстоятельства ДТП считают простыми – автомобиль на параллельной полосе, в отличие от Mazda, остановился, пропуская пешеходов.

Ее адвокат считал справедливым домашний арест.

Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев решил сравнить эту аварию с ДТП Михаила Ефремова. Ничего похожего в делах он не нашел. По его мнению, главная проблема заключается в том, что будущие водители получают права за взятки. Защита обвиняемой, считает он, должна договориться с потерпевшими и хотя бы частично компенсировать ущерб.

Мать погибших детей убита горем. Ее соседи решили организовать сбор средств, чтобы помочь родным малышей. Женщина находится в шоке, она почти ни с кем не разговаривает.

Родительница обвиняемой рассказала, что вся семья переживает из-за случившегося.

«Мне очень тяжело говорить обо всем. Мы искренне переживаем. Это же дети!», — сказала она.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что с 16 по 18 июля на дорогах Петербурга произошло более тысячи аварий.