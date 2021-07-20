В Ленобласти пройдут кратковременные дожди в среду

В среду, 21 июля, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы и ливни. Ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха в ночное время суток ожидается на уровне +14…+16 градусов, местами до +8 градусов. Днем столбики термометров покажут +17…+ 22 градусов.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.