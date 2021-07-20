В Финляндии объявили о начале четвертой волны коронавируса

В Финляндии объявили о начале четвертой волны коронавируса
Не исключено, что ограничения снова вернутся. Фото: pixabay.com

Представитель Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен заявил в эфире телеканала MTV3, что в Финляндии началась четвертая волна коронавируса.

За прошедшие сутки в стране выявлен 461 новый случай коронавируса — это рекордное заболевших с апреля.

По словам Салминена, Финляндия находится в той же ситуации, что и большая часть Европы, где уровень заболеваемости коронавирусом начал расти. Он отметил, что вирус распространяется среди тех, кто не привит. Также он добавил, что введение ограничений неизбежно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во всем мире продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения коронавирусом. Наличие ковид-19 выявили уже почти у 192 млн человек.

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