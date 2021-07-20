В США коронавирусом заражено уже более 35 млн человек

Во всем мире продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения коронавирусом. Наличие ковид-19 выявили уже почти у 192 млн человек.

По данным SCMP на вторник, 20 июля, на всей планете новой коронавирусной инфекцией заразились 191 млн 822 тыс. 752 человек. Умерли от коронавируса за все время 4 млн 115 тыс. 349 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 35 млн 18 тыс. 600 человек, на втором месте Индия — 31 млн 174 тыс. 322, затем идет Бразилия 19 млн 391 тыс. 845.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 6 млн 6 тыс. 636 человек, умер 149 тыс. 922 пациента.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт рассказал, как часто женщины заражаются коронавирусом.