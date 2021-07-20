Упавшее от ветра дерево заблокировало движение на Приютинской улице во Всеволожске

Упавшее от ветра дерево заблокировало движение на Приютинской улице во Всеволожске
Погода ухудшилась в Ленобласти. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Упавшее от сильного ветра дерево на проезжей части во Всеволожской районе перекрыло движение.

Как сообщили очевидцы gazeta.spb.ru, инцидент произошел во Всеволожске на Приютинской улице.

«Из-за ветра упало дерево и блокировало проезд транспорта, в частности 530 маршрутки. Это улица неподалеку от ж/д переезда Бернгардовка. Из Бернгардовки во Всеволожск не проехать», — сообщили очевидцы.

К вечеру 20 июля погодные условия в Ленобласти ухудшились. В МЧС по региону предупреждали, что возможны грозы и локальные ливни, шквалистое усиление ветра 15-18 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей Ленинградской области во вторник, 20 июля, ждет дождливая и ветреная погода. Также синоптики обещают грозы.

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