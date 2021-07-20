Упавшее от ветра дерево заблокировало движение на Приютинской улице во Всеволожске

Упавшее от сильного ветра дерево на проезжей части во Всеволожской районе перекрыло движение.

Как сообщили очевидцы gazeta.spb.ru, инцидент произошел во Всеволожске на Приютинской улице.

«Из-за ветра упало дерево и блокировало проезд транспорта, в частности 530 маршрутки. Это улица неподалеку от ж/д переезда Бернгардовка. Из Бернгардовки во Всеволожск не проехать», — сообщили очевидцы.

К вечеру 20 июля погодные условия в Ленобласти ухудшились. В МЧС по региону предупреждали, что возможны грозы и локальные ливни, шквалистое усиление ветра 15-18 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей Ленинградской области во вторник, 20 июля, ждет дождливая и ветреная погода. Также синоптики обещают грозы.