В Ленобласти 20 июля ожидаются дожди и ветер до 18 м/с

В Ленобласти 20 июля ожидаются дожди и ветер до 18 м/с
Погода будет дождливой. Фото: unsplash

Жителей Ленинградской области во вторник, 20 июля, ждет дождливая и ветреная погода. Также синоптики обещают грозы.

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на вторник в регионе пройдут небольшие дожди. Утром они стихнут, а ближе к вечеру вернутся. Во второй половине дня также возможны грозы.

Западный ветер ночью подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Днем он усилится до 6-11 метров в секунду, а вечером порывы составят от 15 до 18 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до +12…+17 градусов. Местами может похолодать до +6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметок в +20…+25 градусов.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели предупредили жителей Северной столице о непогоде, которая ожидается во вторник, 20 июля.

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