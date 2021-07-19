Во вторник на Петербург обрушатся грозы и сильный ветер до 18 м/с

Во вторник на Петербург обрушатся грозы и сильный ветер до 18 м/с
В Петербурге 20 июля ожидаются грозы и ветер. Фото: Система предупреждения наводнений КЗС Петербурга

Спасатели предупредили жителей Северной столице о непогоде, которая ожидается во вторник, 20 июля.

Как сообщает городское управление МЧС со ссылкой на «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра в городе установится переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, но уже во второй половине дня в Петербург придут кратковременные дожди и гроза.

Скорость западного ветра в ночь на 20 июля составит от 3 до 8 метров в секунду. Днем ветер поднимется до 6-11 метров в секунду, а вечером порывы усилятся до 15-18 метров в секунду.

Аномальной жары при этом не прогнозируется. Ночью похолодает до +16…+18 градусов, а днем термометры покажут всего от +22 до +24 градусов.

Атмосферное давление особо не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик заявил, что аномальная жара вернется в Петербург после передышки.

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