Стало известно, когда США и Германия объявят о сделке по «Северному потоку — 2»

Стало известно, когда США и Германия объявят о сделке по &#171;Северному потоку — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

США и Германия в среду могут объявить о сделке по «Северному потоку — 2». Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники из Берлина и Вашингтона.

Как пишет издание, администрация президента США Джо Байдена не будет противостоять завершению строительства трубопровода.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

Германия северный поток - 2 США


 

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