От коронавируса за сутки умерло 103 жителя Петербурга

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Сегодня, 21 июля, оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 103 случая.

Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обошла Москва, где выявлено 104 смертей за сутки. Следом идет Нижегородская область — 28 летальных исходов. В Ленинградской области от умерли еще 12 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 18 527 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 150 705 человек, в том числе 783 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге допустили введение обязательной вакцинации от COVID-19.