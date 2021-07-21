От коронавируса за сутки умерло 103 жителя Петербурга

От коронавируса за сутки умерло 103 жителя Петербурга
В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Сегодня, 21 июля, оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 103 случая.

Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обошла Москва, где выявлено 104 смертей за сутки. Следом идет Нижегородская область — 28 летальных исходов. В Ленинградской области от умерли еще 12 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 18 527 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 150 705 человек, в том числе 783 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге допустили введение обязательной вакцинации от COVID-19.

новости СПб смерти от коронавируса статистика по коронавирусу суточная смертность


 

Новости партнеров
Полицейские проверили законность сдачи жилья мигрантам в Выборгском районе
Полицейские проверили законность сдачи жилья мигрантам в Выборгском районе
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Финском заливе утонул 15-летний подросток
В Финском заливе утонул 15-летний подросток
Климатолог предсказал, что в Петербурге будет больше торнадо и смерчей
Климатолог предсказал, что в Петербурге будет больше торнадо и смерчей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На железной дороге под Гатчиной двое мужчин украли 3,7 тонны рельсов
Смольный передумал включать в Генплан намывы из-за угрозы наводнений
Молодые мигранты повздорили: мужчина вставил оппоненту в грудь нож
В России за сутки коронавирус подтвердился у 23,7 тысячи человек
Сотряс и детские крики: сына Пьехи избили. В дело вмешалась прокуратура
В Ленобласти стало известно о 243 новых случаях коронавируса
От коронавируса за сутки умерло 103 жителя Петербурга
Пьяный водитель на Приладожской въехал в десятиклассника на скутере