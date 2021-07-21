В Петербурге допустили введение обязательной вакцинации от COVID-19

В Петербурге допустили введение обязательной вакцинации от COVID-19
Вакцинация от коронавируса в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Петербурге еще не принималось решение о вводе обязательной вакцинации от коронавируса, однако Смольный уже не исключает возможность введения такой меры.

Начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирины Чхинджерия заявила, что вакцинацию в обязательном порядке могут ввести «в случае необходимости». Однако она признала, что такая мера может сработать не на пользу. Как она объяснила, что петербуржцев еще нужно убеждать и уговаривать, передает «Фонтанка».

При этом в Северной столице уже ввели обязательную вакцинацию для госслужащих, а предприятия сферы услуг обязаны привить 60% персонала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге не умер от коронавируса ни один привитый человек.

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