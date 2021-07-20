В Петербурге не умер от коронавируса ни один привитый человек

Чаще всего болезнь у вакцинированного протекает в легкой форме.

В Санкт-Петербурге не зафиксировано ни одного летального исхода от коронавируса среди привитых людей. Об этом рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

Она отметила, что есть случаи, когда вакцинированные заболевают, но в таком случает болезнь протекает в легкой форме. Эксперт пояснила, что ни одна прививка в мире не дает стопроцентных гарантий, а у 5-15% привитых вообще не вырабатывается иммунитет. Несмотря на это, вакцинация позволяет избежать тяжелого течения болезни.

Чхинджерия добавила, что на данный момент прививку сделали 1,1 миллиона петербуржцев, а нужно привить как минимум 2,6 миллионов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург доставили новую партию вакцины «Спутник V».