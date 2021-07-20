В Петербург доставили новую партию вакцины «Спутник V»

В Петербург доставили новую партию вакцины «Спутник V»
В Петербурге хотят вакцинировать как можно больше людей. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

В город поступила 81 тысяча комплектов доз.

В Санкт-Петербург сегодня, 20 июля, привезли новую партию вакцины от коронавируса «Спутник V». В город доставили 81 тысячу комплектов доз. Препарат расфасован по одной дозе в ампуле, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что прививочная кампания в городе идет полным ходом. Он верит, что темпы будут только нарастать и совсем скоро выработается коллективный иммунитет.

Напоминаем, что с начала массовой вакцинации в Петербурге прививки сделали более 1,18 миллиона человек, из них полный курс завершили 819 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России число зараженных COVID-19 превысило 6 млн человек.

"Спутник V" вакцинация новости СПб


 

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