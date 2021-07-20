В России число зараженных COVID-19 превысило 6 млн человек

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 23 770 человек.

Об этом стало известно во вторник, 20 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 млн 6 тыс. 536 человек.

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 784 россиянина. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончалось 149 922 граждана Российской Федерации. За сутки полностью выздоровели и выписались из больниц 22 218 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 млн 382 тыс. 213 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1 934 случая. На первой строчке списка оказалась Москва — 3 188. Третье место у Московской области — 2 478.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно о новых симптомах у болеющих коронавирусом.