Россияне поставили рекорд по разводам

Россияне поставили рекорд по разводам
В России люди стали чаще разводиться. Фото: unsplash.com

Северной столицы нет в списке регионов-рекордсменов по разводам, однако не попал Петербург и в число регионов с наименьшим приростом.

О том, что в России за первые шесть месяцев зафиксировано рекордное число разводов следует из результатов исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Число разводов стало рекордным за последние семь лет.

Так, с января по май жители страны зарегистрировали на 44% больше разводов, чем за такой же период в минувшем году.

Наибольший прирост числа распадающихся браков замечен в Ингушетии (в 3,5 раза), в Чечне (в 2,7 раза), в Дагестане (в 2,1 раза), в Карачаево-Черкесии (в 2 раза) и в Северной Осетии (в 2 раза).

Меньше всего россиян подали на развод в Белгородской, Воронежской и Калининградской областях. На 15%, 19% и 19% соответственно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители России рассказали, как относятся к браку.

брак развод свадьбы супруги


 

Новости партнеров
Смольный отреагировал на десятки
Смольный отреагировал на десятки "погибших" велосипедистов у собора
Климатолог предсказал, что в Петербурге будет больше торнадо и смерчей
Климатолог предсказал, что в Петербурге будет больше торнадо и смерчей
Петербуржцам показали монолитные проемы станции «Горный институт»
Петербуржцам показали монолитные проемы станции «Горный институт»
Жара превратила Петербург в пустыню с высохшей травой и гибнущими деревьями
Жара превратила Петербург в пустыню с высохшей травой и гибнущими деревьями
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге привито почти 1,2 млн человек
Сотрудника службы фотофиксации нарушений в Токсово избил мужчина
На трассе «Псков» пассажир погиб после удара о лобовое стекло
Россияне поставили рекорд по разводам
В России минимальный школьный набор подорожал на 13%
Состоялось 26-е заседание ЦИК России
Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной ...
В Петербурге в среду зафиксированы трехбалльные пробки