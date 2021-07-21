Россияне поставили рекорд по разводам

В России люди стали чаще разводиться. Фото: unsplash.com

В России люди стали чаще разводиться. Фото: unsplash.com

Северной столицы нет в списке регионов-рекордсменов по разводам, однако не попал Петербург и в число регионов с наименьшим приростом.

О том, что в России за первые шесть месяцев зафиксировано рекордное число разводов следует из результатов исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Число разводов стало рекордным за последние семь лет.

Так, с января по май жители страны зарегистрировали на 44% больше разводов, чем за такой же период в минувшем году.

Наибольший прирост числа распадающихся браков замечен в Ингушетии (в 3,5 раза), в Чечне (в 2,7 раза), в Дагестане (в 2,1 раза), в Карачаево-Черкесии (в 2 раза) и в Северной Осетии (в 2 раза).

Меньше всего россиян подали на развод в Белгородской, Воронежской и Калининградской областях. На 15%, 19% и 19% соответственно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители России рассказали, как относятся к браку.