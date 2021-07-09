Жители России рассказали, как относятся к браку

По мнению опрошенных россиян для девушки оптимальный возраст вступления в брак 24 года. Фото: unsplash.com

По мнению опрошенных россиян для девушки оптимальный возраст вступления в брак 24 года. Фото: unsplash.com

Примерно две трети россиян думают, что брак необходимо официально зарегистрировать. При этом 11% считают, что в брачный союз лучше не вступать.

71% жителей России уверены в том, что нужно официально регистрировать брак. Такая информация появилось после результатов социологического опроса, который выложили на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

При этом, лишь 10% опрашиваемых считают, не стали бы регистрировать брак, несмотря на то, что живут, как полноценная семья.

11% россиян остановились на мнении, что хотят жить в одиночестве и не связывать себя узами брака совсем. Также 2% заявили, что неплохо было бы вступить в фиктивный брак, однако жить в одному или одной.

Для большей части респондентов, а именно для 90% оптимальны возраст для вступления в брак мужчиной 28 лет. Для девушки же 91% опрошенных считают таковым возраст 24 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в День молодежи брак заключили 79 петербургских пар.