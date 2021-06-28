В День молодежи брак заключили 79 петербургских пар

В День молодежи, 27 июня, в Северной столице поженились 79 пар. Браки регистрировали в трех дворцах бракосочетания.

Как сообщает комитет по делам записи актов гражданского состояния, в воскресенье торжественную церемонию бракосочетания провели для 79 петербургских пар. Они расписывались в трех дворцах бракосочетания — во Дворце №1 на Английской набережной, во Дворце №2 на Фурштатской улице и во Дворце №3 в Пушкине.

Из-за большого количества заявлений на регистрацию брака этим летом часы работы Дворцов бракосочетания №1 и 2 решили продлить до 23:20. Это позволило увеличить число регистраций браков в торжественной обстановке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем молодежи. Беглов пожелал городской молодежи новых успехов, свершений и побед.