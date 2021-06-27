Губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем молодежи

Сегодня, 27 июня, в Петербурге, как и по всей России, отмечается День молодежи. Губернатор Александр Беглов поздравил жителей города с праздником.

Как отмечает глава города, за последние 10 лет доля молодых исследователей в Северной столице выросла с 36,5% до 44,8%. За прошлый год они получили 13% от общего числа президентских грантов для молодых ученых в России.

Петербургская молодежь все чаще проявляет себя в социальной сфере. Более 80 тысяч юных добровольцев активно помогают ветеранам, инвалидам и занимаются поисковой работой.

Молодые добровольцы также помогают городу бороться с пандемией коронавируса. Помощники медиков обзванивают больных коронавирусом, находящихся на самоизоляции, узнают как они себя чувствуют, помогают купить лекарства и продукты.

«Мы гордимся нашей молодежью, создаем ей современные площадки для общения, стимулируем художественное и научное творчество, расширяем участие молодежи в развитии города», — заявил губернатор.

Беглов пожелал городской молодежи новых успехов, свершений и побед.

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