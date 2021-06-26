Стало известно, сколько выпускников пришли на «Алые паруса»

Стало известно, сколько выпускников пришло на праздник «Алые паруса» в 2021 году. Цифрами поделились в комитете по образованию города.

Традиционный праздник для выпускников школ «Алые паруса» состоялся в ночь на 26 июня. Как сообщил 78.ru со ссылкой на комитет, праздник посетили 39 тыс. выпускников.

Среди присутствующих почти 30 тыс. выпустились из школ, еще 9 тысяч — из учреждений СПО.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Алые паруса» прошли без нарушений порядка. На праздник пригласили только выпускников школ Петербурга, а остальных попросили остаться дома и смотреть онлайн-трансляцию. В шоу показали видео, посвящённые значимым для российской истории событиям.