Росгвардия рассказала, что «Алые паруса» прошли без нарушений порядка

Росгвардия рассказала, что «Алые паруса» прошли без нарушений порядка
"Алые паруса" Gazeta.SPb. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса».

В этом году праздник прошел очно. Однако на «Алые паруса» пригласили только выпускников школ Петербурга, а остальных попросили остаться дома и смотреть онлайн-трансляцию. В шоу показали видео, посвящённые значимым для российской истории событиям.

Центральной частью праздника стал красочный свето-пиротехнический спектакль, в ходе которого под алыми парусами по Неве прошёл белый бриг «Россия». Экипажи моторизированной роты (на катерах) ОМОН Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области осуществили патрулирование акватории Невы. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой количество посетителей праздничного мероприятия было ограничено, напомнили в пресс-службе Росгвардии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закончилось кульминационное шоу в рамках праздника «Алые паруса».

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