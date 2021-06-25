В Петербурге закончилось кульминационное шоу в рамках праздника «Алые паруса». Фоторепортаж Gazeta.SPb

Всю ночь работает метро, чтобы выпускникам было удобно добираться домой. Фото: Gazeta.SPb

Всю ночь работает метро, чтобы выпускникам было удобно добираться домой. Фото: Gazeta.SPb

Бриг «Россия» с алыми парусами проплыл по Неве под залпы фейерверков.

Так «Алые паруса» достигли своей кульминации. По главной водной артерии Петербурга проплыл корабль с алыми парусами. На него традиционно пришли посмотреть тысячи школьников Северной столицы и Ленобласти.

Всю ночь работает метро, чтобы выпускникам было удобно добираться домой. До четырех утра продолжится концерт на главной площади Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у пунктов пропуска на «Алые паруса» в Петербурге образовались очереди.