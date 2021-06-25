У пунктов пропуска на «Алые паруса» в Петербурге образовались очереди

Праздник выпускников «Алые паруса» в Северной столице начался с очередей у пропускных пунктов.

Об этом сообщает РИА «Новости». У всех выпускников измеряли температуру и проверяли есть ли маска. В этом году на праздник могут попасть только окончившие школу Северной столицы, Ленобласти и их учителей.

За несколько часов до начала концерта у пункта пропуска в центре Петербурга появилась длинная очередь из выпускников. В начале шоу ведущий Иван Ургант попросил всех гостей надеть маски, но многие сняли их после прохода и больше их не надевали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время концерта на Дворцовой площади в честь фестиваля «Алые паруса» выпускница потеряла сознание. Школьницу сперва отнесли в зону для журналистов, а позже вызвали врачей. Они оказали девочку первую помощь.