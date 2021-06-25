У пунктов пропуска на «Алые паруса» в Петербурге образовались очереди

У пунктов пропуска на «Алые паруса» в Петербурге образовались очереди
В начале шоу ведущий Иван Ургант попросил всех гостей надеть маски/ Фото: Gazeta.SPb

Праздник выпускников «Алые паруса» в Северной столице начался с очередей у пропускных пунктов.

Об этом сообщает РИА «Новости». У всех выпускников измеряли температуру и проверяли есть ли маска. В этом году на праздник могут попасть только окончившие школу Северной столицы, Ленобласти и их учителей.

За несколько часов до начала концерта у пункта пропуска в центре Петербурга появилась длинная очередь из выпускников. В начале шоу ведущий Иван Ургант попросил всех гостей надеть маски, но многие сняли их после прохода и больше их не надевали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время концерта на Дворцовой площади в честь фестиваля «Алые паруса» выпускница потеряла сознание. Школьницу сперва отнесли в зону для журналистов, а позже вызвали врачей. Они оказали девочку первую помощь.

алые паруса концерт маски праздник шоу


 

Новости партнеров
Очевидец: в городской больнице
Очевидец: в городской больнице "ковидные" больные лежат на матрасах в коридоре
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Принудительная вакцинация работников петербургских компаний откладывается
Принудительная вакцинация работников петербургских компаний откладывается
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У пунктов пропуска на «Алые паруса» в Петербурге образовались очереди
В Приморском районе сгорела квартира
Транспортную реформу в Петербурге проведут в три этапа
Блинная сеть “Теремок” впервые откроет фудтрак в Петербурге
Мужчина на БМВ проехал по закрытой Малой Морской, чуть не наехав на пешеходов
Школьница потеряла сознание во время концерта «Алых парусов»
Вирусолог: «дельта плюс» может вызвать в России «огромную волну ...
В Германии введут ограничения на поездки в Россию и Португалию