Школьница потеряла сознание во время концерта «Алых парусов»

Во время концерта на Дворцовой площади в честь фестиваля «Алые паруса» выпускница потеряла сознание.

Школьницу сперва отнесли в зону для журналистов, а позже вызвали врачей. Они оказали девочку первую помощь.

Выпускнице могло стать плохо в толпе из-за духоты. Девочка также могла быть пьяной. Врачи уже оказали выпускнице первую помощь и увели ее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе на Неве начался традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Шоу началось в восемь часов вечера. Концерт состоит из петербургских молодёжных коллективов, прошедших конкурсный отбор. Вторая часть концерта началась в десять часов вечера. Перед выпускниками выступают: Niletto, Светлана Лободы, Ирина Дубцова, группы Cream Soda. «Алые паруса» ведут Иван Ургант и Даша Александрова.