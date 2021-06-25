Школьница потеряла сознание во время концерта «Алых парусов»

Школьница потеряла сознание во время концерта «Алых парусов»
Выпускнице могло стать плохо в толпе из-за духоты. Фото: Gazeta.SPb

Во время концерта на Дворцовой площади в честь фестиваля «Алые паруса» выпускница потеряла сознание.

Школьницу сперва отнесли в зону для журналистов, а позже вызвали врачей. Они оказали девочку первую помощь.

Выпускнице могло стать плохо в толпе из-за духоты. Девочка также могла быть пьяной. Врачи уже оказали выпускнице первую помощь и увели ее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе на Неве начался традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Шоу началось в восемь часов вечера. Концерт состоит из петербургских молодёжных коллективов, прошедших конкурсный отбор. Вторая часть концерта началась в десять часов вечера. Перед выпускниками выступают: Niletto, Светлана Лободы, Ирина Дубцова, группы Cream Soda. «Алые паруса» ведут Иван Ургант и Даша Александрова.

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