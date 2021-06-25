«Алые паруса». На Дворцовой начался праздничный концерт. Фоторепортаж GazetaSPb

В городе на Неве начался традиционный праздник выпускников «Алые паруса».

Шоу началось в восемь часов вечера. Концерт состоит из петербургских молодёжных коллективов, прошедших конкурсный отбор. Вторая часть концерта началась в десять часов вечера. Перед выпускниками выступают такие звёзды, как: Niletto, Светлана Лободы, Ирина Дубцова, группы Cream Soda и другие.

По традиции «Алые паруса» ведут Иван Ургант и Даша Александрова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за проведения фестиваля «Алые паруса» закрыли «Адмиралтейскую». Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен». Помимо станции «Адмиралтейская» сегодня в девять вечера закрыли второй вестибюль станции «Невский проспект», станции «Горьковская» и «Спортивная». Все эти станции откроют в час ночи. Также будут недоступны некоторые трамваи и троллейбусы.