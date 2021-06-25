В Петербурге закрыли «Адмиралтейскую»

В Петербурге закрыли &#171;Адмиралтейскую&#187;
Напоминаем, что метро, несмотря на ограничения, будет работать всю ночь. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Из-за проведения фестиваля «Алые паруса» закрыли «Адмиралтейскую».

Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен». Помимо станции «Адмиралтейская» сегодня в девять вечера закрыли второй вестибюль станции «Невский проспект», станции «Горьковская» и «Спортивная». Все эти станции откроют в час ночи.

Также будут недоступны некоторые трамваи и троллейбусы.

В эту ночь метро будет работать до самого утра, чтобы выпускники смогли вернуться домой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге стартовали «Алые паруса». В Северной столице начался традиционный праздник выпускников «Алые паруса». В этом году он посвящён 800-летию со дня рождения Александра Невского, юбилею первого полёта человека в космос и 30-летию российского флага. В этом году праздник проходят очно. Однако на «Алые паруса» приглашены только выпускники школ Петербурга, а остальных просят остаться дома.

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