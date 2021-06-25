В Петербурге стартовали «Алые паруса». Фоторепортаж Gazeta.SPb

В Петербурге стартовали &#171;Алые паруса&#187;. Фоторепортаж Gazeta.SPb
Перед выпускниками выступят:  Niletto, Светлана Лободы, Ирина Дубцова, группы Cream Soda и другие. Фото: Рixabay

В Северной столице начался традиционный праздник выпускников «Алые паруса». В этом году он посвящён 800-летию со дня рождения Александра Невского, юбилею первого полёта человека в космос и 30-летию российского флага.

В этом году праздник проходят очно. Однако на «Алые паруса» приглашены только выпускники школ Петербурга, а остальных просят остаться дома и смотреть онлайн-трансляцию. В шоу покажут видео, посвящённые значимым для российской истории событиям.

Праздник начался в восемь часов вечера. Концерт состоит из петербургских молодёжных коллективов, прошедших конкурсный отбор. Вторая часть концерта начнётся в десять часов вечера. Перед выпускниками выступят: Niletto, Светлана Лободы, Ирина Дубцова, группы Cream Soda и другие. По традиции вести шоу будут Иван Ургант и Даша Александрова.

Кульминацией шоу станет корабль «Россия» с алыми парусами. Он проплывет в сопровождении праздничного фейерверка и классической музыки в половине первого ночи.

Перед выпускниками выступят: Niletto, Светлана Лободы, Ирина Дубцова, группы Cream Soda и другие. Фото: Рixabay
Перед выпускниками выступят: Niletto, Светлана Лободы, Ирина Дубцова, группы Cream Soda и другие. Фото: Рixabay
Перед выпускниками выступят: Niletto, Светлана Лободы, Ирина Дубцова, группы Cream Soda и другие. Фото: Рixabay
Перед выпускниками выступят: Niletto, Светлана Лободы, Ирина Дубцова, группы Cream Soda и другие. Фото: Рixabay
Перед выпускниками выступят: Niletto, Светлана Лободы, Ирина Дубцова, группы Cream Soda и другие. Фото: Рixabay
Перед выпускниками выступят: Niletto, Светлана Лободы, Ирина Дубцова, группы Cream Soda и другие. Фото: Рixabay

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закроют несколько станций метро из-за «Алых парусов».

алые паруса иван ургант праздник выпускников санкт-петербург шоу


 

Новости партнеров
Пострадавший от аттракциона сотрудник
Пострадавший от аттракциона сотрудник "Диво-острова" скончался в больнице
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Индийский штамм коронавируса может занять доминирующую позицию в мире
В Петербурге закрыли «Адмиралтейскую»
В Петербурге стартовали «Алые паруса». Фоторепортаж Gazeta.SPb
В Абхазии обнаружили индийский штамм коронавируса
В результате торнадо в Чехии погибли три человека
Новый штамм коронавируса «лямбда» вышел за пределы Южной Америки
В Германии несколько человек погибли после нападения мужчины с ножом
За место в Госдуме от Петербурга поборются Салтыков и Буланова