В Петербурге стартовали «Алые паруса». Фоторепортаж Gazeta.SPb

Перед выпускниками выступят: Niletto, Светлана Лободы, Ирина Дубцова, группы Cream Soda и другие. Фото: Рixabay

Перед выпускниками выступят: Niletto, Светлана Лободы, Ирина Дубцова, группы Cream Soda и другие. Фото: Рixabay

В Северной столице начался традиционный праздник выпускников «Алые паруса». В этом году он посвящён 800-летию со дня рождения Александра Невского, юбилею первого полёта человека в космос и 30-летию российского флага.

В этом году праздник проходят очно. Однако на «Алые паруса» приглашены только выпускники школ Петербурга, а остальных просят остаться дома и смотреть онлайн-трансляцию. В шоу покажут видео, посвящённые значимым для российской истории событиям.

Праздник начался в восемь часов вечера. Концерт состоит из петербургских молодёжных коллективов, прошедших конкурсный отбор. Вторая часть концерта начнётся в десять часов вечера. Перед выпускниками выступят: Niletto, Светлана Лободы, Ирина Дубцова, группы Cream Soda и другие. По традиции вести шоу будут Иван Ургант и Даша Александрова.

Кульминацией шоу станет корабль «Россия» с алыми парусами. Он проплывет в сопровождении праздничного фейерверка и классической музыки в половине первого ночи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закроют несколько станций метро из-за «Алых парусов».