В Петербурге закроют несколько станций метро из-за «Алых парусов»

Метро будет работать всю ночь, но с ограничениями. Фото: Baltphoto

Метро будет работать всю ночь, но с ограничениями. Фото: Baltphoto

Также будет прекращено движение на ряде улиц в центре города.

В Санкт-Петербурге планируют временно закрыть несколько станций метро в связи с проведением праздника «Алые паруса». Об этом сообщили сегодня, 25 июня, в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

С 21:00 25 июня до 01:00 26 июня для входа и выхода закроют второй вестибюль станции «Невский проспект», станции «Горьковская» и «Адмиралтейская», а также первый и второй вестибюли станции «Спортивная». Также будут недоступны некоторые трамваи и троллейбусы, которые ездят в центре города – они изменят маршруты.

Напоминаем, что метрополитен, несмотря на ограничения, будет работать всю ночь, чтобы выпускники смогли без проблем добраться до дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стал известен график разводки мостов во время «Алых парусов».