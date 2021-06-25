Стал известен график разводки мостов во время «Алых парусов»

Стал известен график разводки мостов во время «Алых парусов»
Разводка Дворцового моста. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Во время проведения торжественной церемонии праздника «Алые паруса» будет ограничено движение транспорта.

Главное торжество выпускников Петербурга пройдет уже сегодня, 25 июня, в очном формате. Пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест» предоставила список ночной разводки городских переправ.

Так, в пятницу, 25 июня, Троицкий мост разведут более чем на сутки — с 12:00 до 18:00 субботы, 26 июня. Остальные мосты разводиться не будут.

Напомним, пиротехническое шоу начнется в 00:40. В это время в акватории Невы появится парусник. Главным героем праздника станет бриг «Россия».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в этом году на праздник «Алые паруса» пустят только выпускников. Школьникам придется весь концерт провести в масках. Кроме того, будет необходимо соблюдать и социальную дистанцию.

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