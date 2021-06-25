Только для выпускников: Петербург готовится к «Алым парусам»

В Петербурге в ночь на 26 июня пройдет грандиозное торжество – под залпы фейерверков по Неве пройдет корабль под алыми парусами. В этом году на праздник пустят только выпускников.

Ранее власти Петербурга предупредили горожан о том, что в этом году на празднике «Алые паруса» ждут только выпускников. Для остальных доступ на набережные будет закрыт.

Традиционно праздник будет состоять из двух частей – концерта и шоу над акваторией Невы. Хедлайнером концерта станет певица Светлана Лобода. Перед выпускниками также выступят JONY, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda, Niletto и Ирина Дубцова.

Ведущими станут Иван Ургант и Даша Александрова. Кстати, школьникам придется весь концерт провести в масках. Кроме того, будет необходимо соблюдать и социальную дистанцию.

Пиротехническое шоу начнется в 00:40. В это время в акватории Невы появится парусник. Главным героем праздника станет бриг «Россия». Он прибыл в Петербург в начале июня. До этого в течение девяти лет символом торжества был шведский бриг Tre Kronor.

Набережные будут закрыты для всех, кроме выпускников. Пути на шоу отрежут и тем, кто попытается посмотреть его с крыш. Проходы на них обещают закрыть. Полиция будет следить за соблюдением запрета.

Отметим, что с вечера 24 июня в Петербурге не продают алкоголь. Запрет на розничную продажу во всем городе будет действовать до 11:00.

Напомним, что в прошлом году праздник «Алые паруса» частично провели онлайн. Концерт транслировали, а бриг прошел по акватории Финского залива. Власти рассчитывали ограничить таким образом число зрителей. Несмотря на это, за шоу в заливе наблюдали сотни горожан.