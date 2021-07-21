Смольный передумал включать в Генплан намывы из-за угрозы наводнений

Смольный передумал включать в Генплан намывы из-за угрозы наводнений
Намывные территории Васильевского острова. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Петербургские власти не будут включать в Генплан города проекты новых намывных территорий из-за высокого риска наводнений. Существующие проекты при этом обещают завершить.

Замглавы городского комитета по природопользованию Михаил Страхов рассказал, что проект Санкт-Петербургской дамбы разрабатывали без учета возможного появления в Невской губе намывных территорий, которые сокращают площадь и объем воды.

По словам чиновника, из-за неблагоприятного воздействия намывов на гидрологическую в Невской губе город может быстрее затопить стоковыми водами Невы, передает РБК.

В связи с этим в новую редакцию Генплана решили не включать новые намывы, но все текущие проекты закончат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты развеяли миф о наводнении из-за намыва северной части Васильевского острова.

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