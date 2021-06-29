Эксперты развеяли миф о наводнении из-за намыва северной части Васильевского острова

Новый намыв в северной части Васильевского острова не может стать причиной наводнения в Петербурге, считают эксперты. А вот глобальное потепление – вполне реальная причина для подтопления территорий.

Такое мнение специалисты по гидро- и метеотехнологиям высказали на общегородском круглом столе «Будущее намывных территорий Васильевского острова: за и против». Не так давно в СМИ появилась информация о том, что намыв северного участка Васильевского острова грозит наводнением в историческом центре Северной столицы. Эксперты пролили свет на пугающую перспективу.

Участие в круглом столе приняли доктор технических наук, директор Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Галина Козинец, заместитель генерального директора по эксплуатации Дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга Минстроя России Игорь Полищук и начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Однозначное мнение экспертов: Северный намыв из-за маленькой площади не может повлиять на мощность потенциальных подтоплений. Зато влиять могут другие факторы. Один из них – глобальное потепление.

«Беда в том, что мы даже предположить сейчас не можем, какое влияние глобальное потепление и множество иных факторов окажут на возможность подтоплений в будущем. Нет исследований. Нужно строить математическую модель в 3D, которая ответит на все эти вопросы. А говорить о том, что 160 гектаров, которые сейчас планируют намыть на севере Васильевского острова, являются последней каплей…Конечно, нет!», — заметил Игорь Полищук.

Как рассказала Галина Козинец, у Политеха сегодня ест все, чтобы разработать математическую модель. Она на годы вперед сможет прогнозировать вероятность серьезных наводнений.

«У нас в Политехе есть суперсовременный и супермощный компьютерный центр, который может решать глобальные задачи. Да, в мире есть примеры намывных территорий, которые успешно эксплуатируются. Но нужны деньги. За ними следует обратиться в правительство, это вопрос федерального уровня, даже не городских властей», — уточнила она.

Александр Колесов отметил, что долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли замедляет движение циклонов. В результате любая погода может надолго задержаться в одной точке.

«При этому надо понимать, что мы дамбой защитим любое наводнение. У нее уровень 8 метров — никогда не придет такая волна. Поэтому речь может идти только об угрозе внутренних остаточных наводнений при закрытой дамбе и неблагоприятно направленных ветрах», — объяснил он. Колесов также подчеркнул: в этом случае подтопление произойдет вне зависимости от намывов.

«Здесь никуда не деться — природа!», — заключил специалист.

Отметим, что права на создание и застройку северной части намыва в прошлом году приобрела «Группа ЛСР». Компания своими силами поднимает высотные отметки. До 2034 года на новой территории построят жилой комплекс с тремя школами и четырьмя детскими садами. Кроме того, намечены масштабные проекты по благоустройству и озеленению.