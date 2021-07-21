В Чили зарегистрировали «Спутник V»

Скоро в страну привезут четыре миллиона доз препарата для иммунизации населения.

В Республике Чили зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сегодня, 21 июля, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

В сообщении сказано, что препарат из России уже используют в некоторых государствах Центральной и Южной Америки. Теперь его признали в Чили, где уже ждут четыре миллиона доз вакцины. В РФПИ надеются, что использование «Спутник V» позволит снизить заболеваемость в республике.

Напоминаем, что Чили является 69-й страной, где признали российскую вакцину от коронавируса. Там за период пандемии успели заболеть 1,6 миллионов человек, а скончаться – более 34 тысяч граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи дали онкобольным пациентам совет по вакцинации от COVID-19.