Врачи дали онкобольным пациентам совет по вакцинации от COVID-19

Врачи дали онкобольным пациентам совет по вакцинации от COVID-19
Прививка не проводится в острых и терминальных стадиях заболевания. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Столичные медики рекомендовали онкобольным сделать прививку от COVID-19 независимо от этапа лечения, а также учитывать индивидуальные факторы, принимая решение о вакцинации. Специально для них специалисты разработали рекомендации по прививке.

В рекомендациях отмечается, что противоопухолевое лечение во время прививки не должно останавливаться. В приоритетном порядке привиться должны как пациенты, так и медики, которые находятся в контакте. Об этом сообщает ТАСС.

Так, если онкобольному назначено введение противоопухолевой терапии, то прививаться следует до начала лечения, за 1-2 недели. При планировании операции рекомендуется прививаться за две недели либо после полного восстановления пациента после хирургического вмешательства. Прививка не проводится в острых и терминальных стадиях заболевания, а в случаях трансплантации костного мозга эксперты рекомендуют прививаться через 2-6 месяцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург и Москва близки к достижению иммунитета на уровне 60%.

вакцинация коронавирус мнение эксперта прививка рак


 

Новости партнеров
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
В Ленобласти вандалы избили оператора
В Ленобласти вандалы избили оператора "треноги"
Петербуржцам показали монолитные проемы станции «Горный институт»
Петербуржцам показали монолитные проемы станции «Горный институт»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Чили зарегистрировали «Спутник V»
В Петербурге уменьшилось количество аварий с электросамокатами
Россиян предупредили о мошенниках, которые могут оформить кредит через госуслуги
В Петербурге будут искать нарушителей парковки
В Янино-1 тушат несколько гаражей
Туроператоры рассказали, сколько стоит летний отдых на Кипре
В Петербурге прививку от коронавируса сделали более 1,2 млн человек
Путин надеется на наращивание темпов вакцинации от COVID-19