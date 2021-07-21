Врачи дали онкобольным пациентам совет по вакцинации от COVID-19

Столичные медики рекомендовали онкобольным сделать прививку от COVID-19 независимо от этапа лечения, а также учитывать индивидуальные факторы, принимая решение о вакцинации. Специально для них специалисты разработали рекомендации по прививке.

В рекомендациях отмечается, что противоопухолевое лечение во время прививки не должно останавливаться. В приоритетном порядке привиться должны как пациенты, так и медики, которые находятся в контакте. Об этом сообщает ТАСС.

Так, если онкобольному назначено введение противоопухолевой терапии, то прививаться следует до начала лечения, за 1-2 недели. При планировании операции рекомендуется прививаться за две недели либо после полного восстановления пациента после хирургического вмешательства. Прививка не проводится в острых и терминальных стадиях заболевания, а в случаях трансплантации костного мозга эксперты рекомендуют прививаться через 2-6 месяцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург и Москва близки к достижению иммунитета на уровне 60%.