В России предложили увеличить штраф за пользование телефоном за рулем

В своём обращении он обратил внимание на аварию, которая произошла 16 июля в столице и унесла жизни двух малышей. Фото: Apple

В своём обращении он обратил внимание на аварию, которая произошла 16 июля в столице и унесла жизни двух малышей. Фото: Apple

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил увеличить до 10 тыс. рублей штраф за пользование телефоном за рулем.

В своём обращении он обратил внимание на аварию, которая произошла 16 июля в столице и унесла жизни двух малышей. Общественный деятель указал, что виновница ДТП в момент наезда на детей пользовалась смартфоном. Об этом сообщает RT.

Сейчас штраф за телефон за рулем 1,5 тыс. рублей. Это, считает Курдесов, является слабым наказанием, так как водитель так создаёт настоящую угрозу на дороге.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое погибших детей и малыш в больнице. Вся Россия уже несколько дней обсуждает резонансное ДТП в Москве, где женщина сбила трех маленьких детей. Двое из них погибли. Мать малышей убита горем, а автоледи уже арестована. Во время суда она не смогла сдержать слез.