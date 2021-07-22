В России предложили увеличить штраф за пользование телефоном за рулем

В России предложили увеличить штраф за пользование телефоном за рулем
В своём обращении он обратил внимание на аварию, которая произошла 16 июля в столице и унесла жизни двух малышей. Фото: Apple

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил увеличить до 10 тыс. рублей штраф за пользование телефоном за рулем.

В своём обращении он обратил внимание на аварию, которая произошла 16 июля в столице и унесла жизни двух малышей. Общественный деятель указал, что виновница ДТП в момент наезда на детей пользовалась смартфоном. Об этом сообщает RT.

Сейчас штраф за телефон за рулем 1,5 тыс. рублей. Это, считает Курдесов, является слабым наказанием, так как водитель так создаёт настоящую угрозу на дороге.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое погибших детей и малыш в больнице. Вся Россия уже несколько дней обсуждает резонансное ДТП в Москве, где женщина сбила трех маленьких детей. Двое из них погибли. Мать малышей убита горем, а автоледи уже арестована. Во время суда она не смогла сдержать слез.

аварии дтп иництатива предложение телефон штраф


 

Новости партнеров
Смольный отреагировал на десятки
Смольный отреагировал на десятки "погибших" велосипедистов у собора
Петербуржцам показали монолитные проемы станции «Горный институт»
Петербуржцам показали монолитные проемы станции «Горный институт»
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России предложили увеличить штраф за пользование телефоном за рулем
Волонтеры помогут избирателям с ограниченными физическими возможностями на ...
Состоялось 248-е заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии
Состоялось 27-е заседание ЦИК России
В Петербурге в четверг после обеда начнутся дожди и грозы
На Пискарëвском проспекте Mercedes сбил подростка
Медик дала совет, как избавиться от страха перед вакцинацией
Петербурженка выпала из окна, спасаясь от пожара