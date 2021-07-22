Пойман мигрант, катающийся на каршеринге по поддельному аккаунту

В Петербурге сотрудники ДПС сумели задержать мигранта, который по поддельному аккаунту катался на автомобиле каршеринга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 21 июля к правоохранительным органам Калининского района обартился представитель каршеринговой фирмы.

Он рассказал, что неизвестный использует чужой аккаунт в мобильном приложении. Таким образом нарушитель завладел автомобилем «Хендай Солярис».

Через некоторое время экипаж ДПС, на проспекте Непокоренных у дома 63, остановил машину под управлением 23-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств.

В отношении мигранта возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Известно, что машину уже отдали представителю каршеринговой компании.

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