Пойман мигрант, катающийся на каршеринге по поддельному аккаунту

Пойман мигрант, катающийся на каршеринге по поддельному аккаунту
Сотрудники ДПС задержали мигранта. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге сотрудники ДПС сумели задержать мигранта, который по поддельному аккаунту катался на автомобиле каршеринга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 21 июля к правоохранительным органам Калининского района обартился представитель каршеринговой фирмы.

Он рассказал, что неизвестный использует чужой аккаунт в мобильном приложении. Таким образом нарушитель завладел автомобилем «Хендай Солярис».

Через некоторое время экипаж ДПС, на проспекте Непокоренных у дома 63, остановил машину под управлением 23-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств.

В отношении мигранта возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Известно, что машину уже отдали представителю каршеринговой компании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодые мигранты повздорили.Мужчина вставил оппоненту в грудь нож.

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