Криминальную пару задержали в Петербурге за присвоение 1 млн рублей

Криминальную пару задержали в Петербурге за присвоение 1 млн рублей
Подозреваемые задержаны. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге сотрудники центра Э совместно с оперативниками задержали двух граждан, которые присвоили 1 млн рублей, доверенный им петербурженкой.

По информации пресс-службы городского главка МВД, 46-летний мигрант из сопредельного государства совместно с 43-летней петербурженкой украли деньги, которые собственница вверила им на основании доверенностей. Сумма похищенного превысила 1 млн рублей.

На криминальную пару завели уголовное дело о присвоении и растрате. При обысках у них изъяли печати и документы бухучета. Правоохранители предполагают, что они могут быть причастны к другим преступлениям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пойман мигрант, катающийся на каршеринге по поддельному аккаунту. В отношении мигранта возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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