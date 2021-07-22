Глава ГИБДД оправдался за безвкусный дизайн своего дома-дворца

Глава ГИБДД оправдался за безвкусный дизайн своего дома-дворца
Глава ГИБДД Ставрополья построил себе шикарный дом - видимо, совершая различные преступления. Фото: Telegram Александра Хинштейна

Он заверил, что купил дом в готовом виде.

Руководитель управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов прокомментировал дизайн своего дома-дворца. Об этом сегодня, 22 июля, пишет РИА Новости.

Он отметил, что дом принадлежит не ему, а гражданской жене. Сафонов якобы въехал в дом, в котором уже все было сделано. Задержанный объяснил, что дизайн делали без него и некоторые моменты его не устраивали.

«Когда я пришел, все было выстроено. Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал»,

— сказал Сафонов.

Напоминаем, что главу ГИБДД арестовали на два месяца из-за подозрений в получении взятки в особо крупном размере. Он мог действовать не один, а вместе со своими подчиненными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава ГИБДД Ставрополья с домом-дворцом отправится в СИЗО.

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