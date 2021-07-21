Глава ГИБДД Ставрополья с домом-дворцом отправится в СИЗО

Глава ГИБДД Ставрополья с домом-дворцом отправится в СИЗО
Глава ГИБДД Ставрополья построил себе шикарный дом - видимо, совершая различные преступления. Фото: Telegram Александра Хинштейна

Он проведет под арестом два месяца.

В Ессентуках сегодня, 21 июля, состоялся суд, в рамках которого задержанного главу ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова было принято поместить в СИЗО на два месяца. Об этом пишет РИА Новости.

О задержании Сафонова и его подчиненных рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он также опубликовал фотографии дома главы ГИБДД, которые вызвали множество вопросов у россиян. Почти всем очевидно, что заработать на золотой унитаз честным трудом вряд ли возможно. То, как Сафонов смог позволить себе такую роскошь, только предстоит выяснить.

Следствие полагает, что Сафонов и его подчиненные, состоящие в преступной группе, изготавливали за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и прочих товаров. В результате незаконной деятельности они заработали более 19 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главу ГИБДД Ставрополья подозревают в организации банды: его дом похож на «Эрмитаж».

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