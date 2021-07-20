Главу ГИБДД Ставрополья подозревают в организации банды: его дом похож на «Эрмитаж»

Главу ГИБДД Ставрополья подозревают в организации банды: его дом похож на «Эрмитаж»
Главу ГИБДД Сафонова задержали вместе с подчиненными. Фото: Pixabay

Вместе с Сафоновым задержали более 35 подчиненных.

В Ставропольском крае сегодня, 20 июля, задержали местного главу ГИБДД Алексея Сафонова, а также более 35 его подчиненных. Их подозревают в создании преступного сообщества. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он также поделился фотографиями дома сотрудника правоохранительных органов.

Политик пишет, что задержанных подозревают в получении взяток, злоупотреблении, превышении должностных полномочий и прочих похожих преступлениях. Хинштейн рассказал, что в Ставрополе на протяжении нескольких лет действовала мафия, наживавшаяся на всем, чем можно. Задержанные, например, продавали «блатные» номера и торговали песком.

Дом Сафонова, к слову, интерьерами больше похож на петербургский Эрмитаж: здесь есть и просторные комнаты, и высокие и расписные потолки и даже золотой унитаз.

Глава ГИБДД Ставрополья построил себе шикарный дом — видимо, совершая различные преступления. Фото: Telegram Александра Хинштейна
Глава ГИБДД Ставрополья построил себе шикарный дом — видимо, совершая различные преступления. Фото: Telegram Александра Хинштейна
Глава ГИБДД Ставрополья построил себе шикарный дом — видимо, совершая различные преступления. Фото: Telegram Александра Хинштейна
Глава ГИБДД Ставрополья построил себе шикарный дом — видимо, совершая различные преступления. Фото: Telegram Александра Хинштейна
Глава ГИБДД Ставрополья построил себе шикарный дом — видимо, совершая различные преступления. Фото: Telegram Александра Хинштейна
Глава ГИБДД Ставрополья построил себе шикарный дом — видимо, совершая различные преступления. Фото: Telegram Александра Хинштейна

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудника комздрава Петербурга задержали по делу о взятке в 2 млн рублей.

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