Сотрудника комздрава Петербурга задержали по делу о взятке в 2 млн рублей

Правоохранительные органы задержали ведущего специалиста из комитета по здравоохранению Петербурга Александра Шкабара. Стражи порядка подозревают его в получении взятки в 2,1 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, сотрудники экономической полиции изобличили в получении взятки ведущего специалиста отдела развития учреждений здравоохранения Комздрава Александра Шкабара. Он задержан.

По данным правоохранителей, Шкабар, пользуясь должностными полномочиями, получил от бизнесмена взятки в размере 2,1 млн рублей. За деньги чиновник рекомендовал предпринимателя городским учреждениям здравоохранения как потенциального поставщика услуг.

Подозреваемый получал деньги через расчетные счета ООО «Эксперт Энерго», а также банковские карты знакомой, на которую завели дело о посредничестве во взятке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосно под суд пойдет посредник, который обещал передать взятку сотруднику ФСБ.