Сотрудника комздрава Петербурга задержали по делу о взятке в 2 млн рублей

Сотрудника комздрава Петербурга задержали по делу о взятке в 2 млн рублей
Подозреваемый в получении взятки чиновник задержан. Фото: pixabay

Правоохранительные органы задержали ведущего специалиста из комитета по здравоохранению Петербурга Александра Шкабара. Стражи порядка подозревают его в получении взятки в 2,1 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, сотрудники экономической полиции изобличили в получении взятки ведущего специалиста отдела развития учреждений здравоохранения Комздрава Александра Шкабара. Он задержан.

По данным правоохранителей, Шкабар, пользуясь должностными полномочиями, получил от бизнесмена взятки в размере 2,1 млн рублей. За деньги чиновник рекомендовал предпринимателя городским учреждениям здравоохранения как потенциального поставщика услуг.

Подозреваемый получал деньги через расчетные счета ООО «Эксперт Энерго», а также банковские карты знакомой, на которую завели дело о посредничестве во взятке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосно под суд пойдет посредник, который обещал передать взятку сотруднику ФСБ.

комздрав новости СПб получение взятки чиновник


 

Новости партнеров
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
В Петербурге прошла ночная репетиция парада ВМФ
В Петербурге прошла ночная репетиция парада ВМФ
Почему все хотят прививаться
Почему все хотят прививаться "КовиВаком": ограниченные поставки и мертвый вирус
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сотрудника комздрава Петербурга задержали по делу о взятке в 2 млн рублей
Из Гостиного двора эвакуируют посетителей
С Финляндского вокзала в июле запустят дополнительные электрички
Коронавирус унес жизни 101 петербуржца за сутки
В Петербурге зафиксировано 1948 новых случаев коронавируса
С 17 июля в Петербурге ограничат движение по трем улицам
«Ростех» показал первый снимок новейшего однодвигательного истребителя
Участок трассы «Скандинавия» перекроют на выходных