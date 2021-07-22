Заполняемость отелей Петербурга поднялась на 50%

За первые полгода 2021-го заполняемость петербургских отелей составила 50%. Это вдвое больше, чем годом ранее, когда загрузка была 27%.

По данным консалтинговой компании Colliers, в первую очередь рост уровня загрузки отелей Северной столицы связан с проведением Петербургского международного экономического форума.

Чемпионат Европы по футболу также повлиял на заполняемость отелей, но незначительно. В большей степени Евро-2020 отразился на ценах в отелях, которые поднялись в дни проведения матчей до 30%.

В первой половине 2021 года качественный номерной фонд города на Неве пополнился 332 номерами. До конца года в центре Петербурга также откроют несколько новых отелей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туристов не будут выселять из отелей Краснодарского края за отказ от вакцинации.