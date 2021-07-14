Туристов не будут выселять из отелей Краснодарского края за отказ от вакцинации

Отели Кубани из-за отсутствия полномочий не смогут выселять уклоняющихся от вакцинации туристов. Однако туристу может грозить штраф до 30 тысяч рублей.

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, отели не уполномочены выселять туристов. Ответственность за несоблюдение условия подписанного согласия лежит на постояльце. Нарушение добровольного согласия грозит административным штрафом до 30 тысяч рублей.

Сейчас на курорты Кубани можно приехать с отрицательным тестом на COVID-19, сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном ковиде в течение полугода. С 1 августа при заселении понадобится справка о перенесенном ковиде, или сертификат о вакцинации, или справка о медотводе от вакцинации с отрицательными результатами теста.

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