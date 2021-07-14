Москвичам предложили сделать татуировку с QR-кодом для походов в рестораны

Татуировки с QR-кодом держатся две недели, не смываются водой. Фото: pixabay

Татуировки с QR-кодом держатся две недели, не смываются водой. Фото: pixabay

Жители Москвы смогут посетить рестораны по татуировкам с изображением их персонального QR-кода.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Delivery Club. Сервис доставки еды вместе с интернет-магазином Everink Tattoo будут создавать временные татуировки с QR-кодами для посещения заведений общепита. Пользователи смогут выбрать один из шести вариантов оформления своего QR-кода.

Оформить заказ на создание персональной временной татуировки с QR-кодом могут москвичи, которые болели коронавирусом в последние полгода или привились.

Татуировки держатся две недели, не смываются водой.

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