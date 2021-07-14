Мурашко объяснил, как получить медотвод от вакцинации

Мурашко объяснил, как получить медотвод от вакцинации
Мурашко заявил, что наличие медицинских противопоказаний к вакцинации должен определить компетентный лечащий врач. Фото: Минздрав РФ

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о порядке оформления медицинского отвода от вакцинации от коронавируса.

Глава Минздрава заявил в беседе с РИА Новости, что наличие медицинских противопоказаний к вакцинации должен определить компетентный лечащий врач.

К примеру, медотвод могут получить те, у кого выявлены гиперчувствительность к вакцине, тяжелые аллергические реакции, острые заболевания или обострение хронических заболеваний.

Решение о выдаче медотвода принимают врачи, у которых пациент наблюдается по ставшему причиной отвода заболеванию. При временных противопоказаниях к вакцинации справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией врача, выдавшего справку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что медики в Петербурге записали манифест о необходимости вакцинации от COVID-19.

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