Мурашко объяснил, как получить медотвод от вакцинации

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о порядке оформления медицинского отвода от вакцинации от коронавируса.
Глава Минздрава заявил в беседе с РИА Новости, что наличие медицинских противопоказаний к вакцинации должен определить компетентный лечащий врач.
К примеру, медотвод могут получить те, у кого выявлены гиперчувствительность к вакцине, тяжелые аллергические реакции, острые заболевания или обострение хронических заболеваний.
Решение о выдаче медотвода принимают врачи, у которых пациент наблюдается по ставшему причиной отвода заболеванию. При временных противопоказаниях к вакцинации справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией врача, выдавшего справку.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что медики в Петербурге записали манифест о необходимости вакцинации от COVID-19.