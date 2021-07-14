Медики в Петербурге записали манифест о необходимости вакцинации от COVID-19

Медики в Петербурге записали манифест о необходимости вакцинации от COVID-19
Вакцинация против COVID-19 в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Петербургские медики записали социальный видеоролик «Манифест врача», в котором рассказали о необходимости вакцинации от коронавируса.

Манифест опубликовал городской комитет по здравоохранению. К петербуржцам фельдшер скорой помощи, рентген-лаборант, студентка медвуза, а также главный хирург Пироговского центра Александр Левчук.

В видео медицинские работники рассказали, что выходят на улицу после изнуряющих рабочих дней в красной зоне и видят жителей города, которые игнорируют масочный режим и социальную дистанцию. Пока петербуржцы радуются жизни и не носят маски, врачи борются за жизни пациентов. Несмотря на это, медики пообещали, что будут и дальше спасать больных.

«Мы не волшебники и без вашей помощи нам не справиться. Мы, врачи, продолжим убеждать вас всеми доступными способами в необходимости вакцинации», — говорят герои манифеста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист спрогнозировал в сентябре новый пик заболеваемости COVID.

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