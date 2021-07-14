Инфекционист спрогнозировал в сентябре новый пик заболеваемости COVID

В других же странах мира 10-15 человек в сутки. Фото: комитет по здравоохранению.

В других же странах мира 10-15 человек в сутки. Фото: комитет по здравоохранению.

Инфекционист Евгений Тимаков сделал прогноз относительно распространения заболеваемости COVID-19. Так Россию ожидает новый пик заболеваемости «чумы XXI века». Он придется на эту осень.

Так в Россию пришел более заразный штамм «дельта плюс», но при этом россияне забывают о рисках и не желают делать прививку. Из-за этого в середине или конце сентября, когда во всем привитом мире заболеваемость пойдет на спад, в России может быть очередной пик заболеваемости, пишет РИА Новости.

Тимаков обратил внимание на то, что в стране на данный момент каждый день от COVID-19 умирает более 700 человек. В других же странах мира 10-15 человек в сутки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пресс-конференции, посвященной последствиям пандемии и проблемам COVID-19, с которыми столкнулись жители Петербурга и бизнес, свое мнение озвучили трое экспертов. Ими стали социолог Максим Шугалей, экономист Андрей Шпиленко и бизнесмен Александр Колос.