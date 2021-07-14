Социолог Шугалей обсудил с экспертами проблемы бизнеса из-за коронавируса

На пресс-конференции, посвященной последствиям пандемии и проблемам COVID-19, с которыми столкнулись жители Петербурга и бизнес, свое мнение озвучили трое экспертов.

Ими стали социолог Максим Шугалей, экономист Андрей Шпиленко и бизнесмен Александр Колос. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Эксперты обсудили проблемы промышленности Северной столицы. Главными темами были малый и средний бизнес, по которым удар во время пандемии COVID-19 пришелся сильнее всего. Говоря о мерах поддержки бизнесменам от государства, Шугалей обратил внимание на то, что помощь должна быть оказана в равной мере всем, а не тем, кому она нужна или не нужна.

Да, от пандемии COVID-19 пострадали все, кто-то смог преодолеть трудности с большими потерями, кто-то с меньшими, но, как считает Шугалей, при распределении поддержки государства должна быть справедливость.

В дискуссии поговорили и о рестораторах. Власти города на Неве определили одним из основных источников заражения COVID-19 кафе, кафы и рестораны, после чего общепиту пришлось туго. В результате противокоронавирусных ограничений вернуться к работе смогли далеко не все. Многие кафе, потерпев финансовые потери, закрылись.