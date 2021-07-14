Социолог Шугалей обсудил с экспертами проблемы бизнеса из-за коронавируса

На пресс-конференции, посвященной последствиям пандемии и проблемам COVID-19, с которыми столкнулись жители Петербурга и бизнес, свое мнение озвучили трое экспертов.
Ими стали социолог Максим Шугалей, экономист Андрей Шпиленко и бизнесмен Александр Колос. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Эксперты обсудили проблемы промышленности Северной столицы. Главными темами были малый и средний бизнес, по которым удар во время пандемии COVID-19 пришелся сильнее всего. Говоря о мерах поддержки бизнесменам от государства, Шугалей обратил внимание на то, что помощь должна быть оказана в равной мере всем, а не тем, кому она нужна или не нужна.
Да, от пандемии COVID-19 пострадали все, кто-то смог преодолеть трудности с большими потерями, кто-то с меньшими, но, как считает Шугалей, при распределении поддержки государства должна быть справедливость.
В дискуссии поговорили и о рестораторах. Власти города на Неве определили одним из основных источников заражения COVID-19 кафе, кафы и рестораны, после чего общепиту пришлось туго. В результате противокоронавирусных ограничений вернуться к работе смогли далеко не все. Многие кафе, потерпев финансовые потери, закрылись.
На этой почве интересную беседу, которая состоялась с двумя действующими депутатами ЗакСа Северной столицы, имена которых он решил не называть, пересказал Александр Колос.
По словам предпринимателя, он спросил, зачем они закрывают общепит, но при этом не могут проконтролировать ношение масок в транспорте. На это ему ответили, что с бизнесменами проще. Видимо, имелось в виду, что проще запретить работу нескольких человек, чем контролировать массовые действия людей.
Экономист Шпиленко предложил собрать арендаторов, рестораторов и представителей власти Северной столицы и совместно найти решения всех появившихся проблем. Также он посоветовал арендаторам отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и снизить аренду для многострадального малого бизнеса.
Социолог Шугалей обратил внимание на другое. Пока один бизнес несет большие убытки, другие предприниматели, наоборот, получают сверхденьги. Например, частные клиники и лаборатории. Все вынуждены сдавать ПЦР-тесты, а также проверяться на антитела. Спрос такой мощный, что запись на услугу не доступна до позднего вечера практически в каждой клинике Северной столицы.
В связи с этим социолог предложил медицинскому бизнесу делиться. Так, можно было бы обозначить конкретную сумму, до которой прибыль уходила бы клиникам, а все заработанное сверх этого дохода могло бы идти в помощь пострадавшему бизнесу и, к примеру, тем кто и вовсе остался без работы из-за пандемии COVID-19.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что социолог Максим Шугалей начал сбор подписей для кампании на пост депутата.