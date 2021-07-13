Социолог Максим Шугалей начал сбор подписей для кампании на пост депутата

Социолог Максим Шугалей начал сбор подписей для кампании на пост депутата
Максим Шугалей признался, что решение выдвигаться обдумывал долго. Фото: Telegram-канал Максима Шугалея.

Сегодня стартовал сбор подписей для предвыборной кампании на пост депутата Законодательного собрания Северной столицы социолога Максима Шугалея. Он встретился с жителями Выборгского района Петербурга. Обсудили проблемы благоустройства округа.

Шугалей признался, что решение выдвигаться обдумывал долго. Сегодня он понял, что сделал верный шаг. Он отметил, что большинство земляков выразили поддержку социологу и пожелали удачи на предстоящих выборах.

«Будем улучшать жизнь в городе вместе», — написал Шугалей в своем Telegram-канале.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участники конференции «Единой России» проголосовали за кандидатов в депутаты петербургского парламента. Делегаты большинством голосов утвердили предложенную пятерку кандидатов, которые возглавят избирательный список на выборах в ЗакС Петербурга седьмого созыва.

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