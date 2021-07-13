Социолог Максим Шугалей начал сбор подписей для кампании на пост депутата

Максим Шугалей признался, что решение выдвигаться обдумывал долго. Фото: Telegram-канал Максима Шугалея.

Максим Шугалей признался, что решение выдвигаться обдумывал долго. Фото: Telegram-канал Максима Шугалея.

Сегодня стартовал сбор подписей для предвыборной кампании на пост депутата Законодательного собрания Северной столицы социолога Максима Шугалея. Он встретился с жителями Выборгского района Петербурга. Обсудили проблемы благоустройства округа.

Шугалей признался, что решение выдвигаться обдумывал долго. Сегодня он понял, что сделал верный шаг. Он отметил, что большинство земляков выразили поддержку социологу и пожелали удачи на предстоящих выборах.

«Будем улучшать жизнь в городе вместе», — написал Шугалей в своем Telegram-канале.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участники конференции «Единой России» проголосовали за кандидатов в депутаты петербургского парламента. Делегаты большинством голосов утвердили предложенную пятерку кандидатов, которые возглавят избирательный список на выборах в ЗакС Петербурга седьмого созыва.