Участники конференции «Единой России» проголосовали за кандидатов в депутаты петербургского парламента

«Единая Россия» в пятницу, 9 июля, озвучила общегородской список на выборах в Законодательное собрание Петербурга.

Делегаты большинством голосов утвердили предложенную пятерку кандидатов, которые возглавят избирательный список на выборах в ЗакС Петербурга седьмого созыва.

Лидерами списка стали начальник Главного управления МЧС России по Петербургу Алексей Аникин, актриса Анастасия Мельникова, вице-губернатор города Александр Бельский, сенатор Андрей Кутепов, один из инициаторов создания первого государственного десткого хосписа Павел Крупник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тайное станет явным в ходе конференции единороссов в культурно-досуговом центре «Московский». Также в ходе встречи обсудят предстоящие выборы и задачи. Напоминаем, что другие партии уже выдвинули своих кандидатов.