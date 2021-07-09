Участники конференции «Единой России» проголосовали за кандидатов в депутаты петербургского парламента

Участники конференции «Единой России» проголосовали за кандидатов в депутаты петербургского парламента
Конференция «Единой России» выдвинула кандидатов в депутаты петербургского парламента. Фото: spb.er.ru

«Единая Россия» в пятницу, 9 июля, озвучила общегородской список на выборах в Законодательное собрание Петербурга.

Делегаты большинством голосов утвердили предложенную пятерку кандидатов, которые возглавят избирательный список на выборах в ЗакС Петербурга седьмого созыва.

Лидерами списка стали начальник Главного управления МЧС России по Петербургу Алексей Аникин, актриса Анастасия Мельникова, вице-губернатор города Александр Бельский, сенатор Андрей Кутепов, один из инициаторов создания первого государственного десткого хосписа Павел Крупник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тайное станет явным в ходе конференции единороссов в культурно-досуговом центре «Московский». Также в ходе встречи обсудят предстоящие выборы и задачи. Напоминаем, что другие партии уже выдвинули своих кандидатов.

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